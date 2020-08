Brad Pitt e la nuova fiamma Nicole Poturalski, triangolo piccante: "Lei è sposata, il marito sa tutto e..."

30 agosto 2020 a

"Un matrimonio aperto". Piccantissime rivelazioni su Brad Pitt e la sua nuova fiamma, la bella Nicole Poturalski. La modella tedesca ha un figlio e soprattutto avrebbe ancora un compagno, il 68enne Roland Mary, imprenditore di Berlino e proprietario del ristorante Borchardt. Secondo il Daily Mail, però, il marito non sarebbe geloso della relazione extraconiugale della bellissima 27enne con il divo di Hollywood, uscito (malconcio) dal divorzio con Angelina Jolie. Anzi, malelingue riferiscono che il signor Mary e Nicole abbiano un patto di non belligeranza: siano, in altre parole, una coppia aperta disposta a chiudere un occhio sulle scappatelle del partner.

Tra l'altro, la modella e l'attore americano si sarebbero conosciuti proprio nel ristorante esclusivo del marito di lei. Secondo un amico della coppia, l'imprenditore starebbe vivendo "tranquillamente la stretta amicizia di sua moglie con l’attore. Roland è un uomo che prende la vita con filosofia. È stato sposato più volte e ha cinque figli. Non dà importanza alle maldicenze e non è vittima della gelosia. Sono ancora sposati, ma la loro relazione potrebbe essere definita un matrimonio aperto".

