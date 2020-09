Gemma Galgani, la conferma del lifting a Uomini e Donne: "Tirata a lucido", com'è adesso a 70 anni

01 settembre 2020 a

Uomini e Donne ripartirà ufficialmente il 7 settembre. C’è grande attesa per le novità pensate da Maria De Filippi, ma soprattutto per Gemma Galgani, che negli ultimi giorni è stata al centro di parecchie indiscrezioni. Pare infatti che la dama 70enne si sia fatta il litfing, presentandosi parecchio ringiovanita alle registrazioni del programma di Canale 5. Il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti è stato in grado di fare il colpo grosso, pubblicando in copertina la prima foto dei ritocchini di Gemma. “Basterà l’aiuto del bisturi per trovare l’amore?”, è la provocazione lanciata dalla rivista patinata, che fa notare come la Galgani si sia tirata a lucido durante l’estate. “Il suo viso è molto più liscio e tirato - si legge su Nuovo Tv - le rughe di un tempo sembrano scomparse. Merito di un lifting di cui parlerà lei stessa già lunedì”. Si prevede quindi un ritorno con il botto per Uomini e Donne, che sa sempre come catturare l’attenzione degli spettatori anche a distanza di anni e anni dalla prima messa in onda.

