Bianca Guaccero ragazzina, la foto in costume da bagno a 12 anni in spiaggia: delirio su Instagram

02 settembre 2020 a

"Già bellissima". La foto a 12 anni al mare, capelli mori lunghi e bagnati e sguardo intenso a scrutare l'orizzonte. La foto "vintage" pubblicata da Bianca Guaccero su Instagram, che la ritrae ragazzina nella sua gioventù pugliese, manda in tilt colleghe e semplici ammiratori sui social.

La conduttrice di Detto fatto, oggi 39enne, sembra aver stretto un patto con il Diavolo. Roba da Oscar Wilde, una Dorian Gray al femminile in somma. Stessi occhi, stessi lineamenti marcati e dolci al tempo stesso: così nasce una stellina della tv italiana, sul bagnasciuga ad agosto. Per lei solo complimenti e - per fortuna - nessuna volgarità. Logico, m dopo quanto accaduto a Chanel Totti, finita in copertina su Gente in costume da bagno a 13 anni (per l'ira di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti) tutt'altro che scontato.

