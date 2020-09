Barbara D'Urso, la camicia si spalanca: vista proibita e mozzafiato, una foto da urlo

05 settembre 2020 a

a

a

"Campagna". Dunque gli hashtag "relax" e il classico "col cuore". Si tratta ovviamente di Barbara D'Urso, la mitica conduttrice Mediaset, che si gode gli ultimi scampoli di vacanza, in questo weekend, a pochi giorni dal ritorno in prima linea con le sue numerose trasmissioni su Mediaset. E si tratta di una fotografia davvero mozzafiato. Ecco Carmelita con una camicia country-chic, sorridente e bellissima, sdraiata su una sorta di divano all'aperto. In campagna, appunto. E la camicia a quadratoni rossi, blu e bianchi si allarga "pericolosamente" proprio in corrispondenza del decollété, offrendo a tutti i seguaci di Barbara una vista, ammettiamolo, davvero mozzafiato.

Sopra la camicia, ma sotto proprio nulla. A 60 anni per la d'Urso uno scatto super sexy, la foto oltre i limiti della bellezza | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.