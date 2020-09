Barbara d'Urso, lo scatto super sexy a 60 anni: sopra la camicia, ma sotto proprio nulla

05 settembre 2020 a

Sopra la camicia, ma sotto proprio nulla. Barbara d'Urso super sexy nel suo ultimo scatto. La conduttrice di Domenica Live ha scaldato ancora una volta gli animi dei suoi fan, ma anche dei suoi odiatori. E tra chi tira in ballo il solito ritocchino sempre smentito dalla diretta interessata, c'è anche chi si complimenta: "Ci metterei la firma per arrivare a 60 anni così". In effetti, come poter dire il contrario.

La d'Urso non si smentisce mai e, con indosso solo una camicia bianca, in piedi davanti a una tenda veneziana, mostra le meravigliose gambe nude, provocando inevitabilmente l'invidia di molti.

