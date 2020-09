Barbara D'Urso, seni al vento in prima serata Rai? "Mediaset non l'avrebbe mai fatto", l'affondo della conduttrice

Francesco Fredella 04 settembre 2020 a

La Rai manda in onda Barbara d’Urso: un suo RVM durante Techetechetè, il programma realizzato con le teche Rai. Si tratta di un programma di molti anni fa che Rai 1 “confeziona” per la puntata del 30 agosto, in onda alle 20.38. E inserisce Barbarella “con i seni al vento”: tutto questo sembra non sia affatto piaciuta alla diretta interessata, che di strada ne ha percorsa nel tempo arrivando a conquistare lo scettro dello share. Si tratta di uno spezzone mandato in onda alle 20.30 del 30 agosto relativo ad una puntata del 1978. “Il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”, puntualizza la d’Urso su La Stampa: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”. Una vera spallata a viale Mazzini, che si lecca le ferite quando deve scontrarsi con la D’Urso di pomeriggio, sera con Live o domenica pomeriggio. Da lunedì la d’Urso torna in onda e la concorrenza trema perché i suoi numeri sono pazzeschi: oltre il 22% di share e 11 milioni di contatti sui social.

