Beatrice Valli, lo sfregio a Nunzia De Girolamo: battutaccia sul vestito rosso, come cade in basso

Una caduta di stile per Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora influencer su Instagram con 2,6 milioni di follower. La Valli, che in questi giorni sfila col fidanzato Marco Fantini sul red carpet del festival del Cinema di Venezia, è finita nella bufera social per un meme. Ad aver scatenato le polemiche è una fotografia in cui la Valli è stata taggata e che lei stessa poi ha ricondiviso nelle storie Instagram. La foto in questione, che mette a confronto l'influencer e Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, mostra le due donne a Venezia, sul red carpet del festival del cinema, con addosso un abito rosso. La storia, riprendendo un noto meme, porta scritto "quando ordini su internet" in corrispondenza della Valli, "quando ti arriva a casa" accanto alla De Girolamo.

La mossa dell'influencer, che da molti è stata considerata come un volersi mettere in competizione con un'altra donna, non è piaciuta sui social, tant'è che la Valli è finita subito in trending topic su Twitter. Dalla diretta interessata ancora nessun commento. Probabilmente perché al momento è impegnata con altri problemi: nelle sue storie ha raccontato di essere stata derubata, insieme al fidanzato, proprio degli abiti che avrebbero dovuto indossare al festival.

