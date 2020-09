Wanda Nara massacrata da Maxi Lopez: "Sono indignato, quella è un'incosciente". Figli positivi al coronavirus, un mistero

05 settembre 2020 a

Wanda Nara ha fatto sapere che dopo la notizia della positività di Mauro Icardi al coronavirus, lei e i suoi figli sono risultati negativi al test. Ma secondo Maxi Lopez le cose starebbero diversamente. L'ex marito della showgirl e papà di tre dei cinque figli della Nara, alla domanda se fosse riuscito a mettersi in contatto con i propri figli per capire come stessero è esploso con gravi accuse all'ex moglie.

“Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”. Queste le parole dell'attaccante del Crotone a una tv argentina. Insomma, Maxi Lopez smentisce l'ex moglie.

