Wanda Nara paparazzata dal Sun: "In bikini, si fa fotografare il c***o dal figlio, fa senso", scatta il linciaggio

Le polemiche sulle foto di Wanda Nara questa volta travolgono la sua famiglia e soprattutto i suoi figli. Il tabloid britannico The Sun ha pizzicato la showgirl argentina, moglie del bomber del Psg ed ex Inter Mauro Icardi, mentre in posa sensuale si faceva fotografare di spalle da uno dei suoi figli. Quella foto è finita poi sul profilo Instagram di Wanda, ma una volta scoperto l'autore si è scatenata una rivolta social contro di lei.

Wanda Nara in barca a Ibiza, il bikini è monumentale: di spalle, si è "scordata" del perizoma... | Guarda

Un esempio si tutti? Questo commento: "Wanda Nara che si fa fotografare il c*** dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello". Inutile far notare che la malizia, in realtà, è tutta negli occhi di chi guarda e che, come sostiene ironicamente anche Dagospia, in fondo il ragazzino stava solo guardando la mamma lavorare, visto che lo yacht e le vacanze a Ibiza non le paga solo papà Mauro.

