Vanessa Incontrada "finalmente svestita": solo una camicia addosso, si apre. I fan impazziscono

Finalmente, "un poco svestita". Vanessa Incontrada pubblica una foto su Instagram e raccoglie i commenti di giubilo dei fan maschietti (e non solo). L'attrice e presentatrice spagnola, amatissima dal pubblico italiano, in passato ha avuto rapporti piuttosto testi sui social con gli haters che le rinfacciavano una forma fisica "non all'altezza" (dicevano loro) della sua fama.

Fesserie, a cui però Vanessa ha reagito soffrendo parecchio, anche con un accorato e commovente monologo in tv. Ora ha recuperato il sorriso, che continua a mostrare su Instagram. L'ultimo scatto la ritrae con il suo amato barboncino e un dettaglio sexy (all'acqua di rose, per la verità) che però non è sfuggito agli ammiratori: la Incontrada è vestita solo con una camiciona, sbottonata, che lascia in bella vista le splendide gambe. Basta poco, quando si è bellissime, per scatenare il delirio.

