Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro sdraiata sul letto. Slip bianchi, l'obiettivo indugia: foto proibita

Si può essere bellissime in ogni modo, anche con i calzettoni sportivi in spugna. Claudia Ruggeri, d'altronde, non è Miss Claudia per caso. L'ex Bonas di Avanti un altro e presenza fissa di Ciao Darwin, programma accomunati dal conduttore, Paolo Bonolis, che è pure suo cognato (la showgirl romana ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli), ha infiammato quest'estate con foto roventi in bikini da ogni angolo d'Italia, isole comprese.

Tornata nella Capitale, si è rituffata nel lavoro senza perdere fantasia e brio malizioso. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram, per esempio, la ritrae da una visuale insolita e decisamente accattivante. Sdraiata sul letto, forse stravolta da una dura giornata, con indosso solo una camicetta bianca e un paio di slip decisamente ridotti. E l'obiettivo indugia proprio là dove di solito scatta la censura.

