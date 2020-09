Andrea Delogu, la foto sconvolgente: minigonna inguinale, stivali e pancia scoperta. Mai vista così

19 settembre 2020 a

a

a

No, Andrea Delogu così non la avete mai vista. Dimenticate i look sfoggiati dalla bella conduttrice nel corso di questa estate su Rai 1 con La vita in diretta estate, programma poco premiato dagli ascolti. Ora, la Delogu, si mostra così come potete vederla qui sotto. Una foto che lascia sbigottiti: stivali in stile-counntry, minigonna inguinale di jeans, magliettina colorata che lascia scoperto l'ombelico e capelli rosa. Che le è successo? Lo spiega direttamente lei, in calce allo scatto: "Pillole di backstage di Divorzio a Las Vegas", il film che sarà nei cinema dal prossimo 8 ottobre. "Tachicardia! Meglio rossa o violetta?", conclude il post la Delogu interrogando i suoi seguaci circa il colore dei capelli.

Mai visto in Rai: ultima puntata, il pianto disperato di Andrea Delogu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.