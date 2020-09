Live-Non è la D'Urso, rissa tra Alba Parietti e Caterina Collovati: "Vai da un'analista", "Arrogante. Ti infilo in bagno e..."

21 settembre 2020 a

Battibecco a Live–Non è la D'Urso, con protagoniste Alba Parietti e Caterina Collovati, nell'ambito di un dibattito che si è concentrato sull'esposizione del corpo femminile sui social, tra body shaming e filtri Instagram. Siamo su Canale 5, il programma condotto da Barbara D'Urso, la puntata è quella di domenica 21 settembre. La Collovati, che già via social aveva criticato lo scatto con le forme di Arisa in primo piano, è tornata ad attaccare la cantante: "Quella è la foto di un pube, si piace a gambe aperte?". La sua posizione non è piaciuta alla Parietti. A quel punto, è scoppiata la bagarre, a colpi di insulti.

"Nemmeno io ho capito che lavoro fai tu", ha incalzato la Collovati, "Sei passata dagli sgabelli, oggi commenti cronaca nera e tre minuti ti metti in bagno per fare una foto. Dobbiamo ascoltare continuamente i tuoi vaniloqui. La tua arroganza è nota. Pensa a fotografarti meno". Replica vulcanica della Parietti: "Hai mai pensato di andare da un analista bravo? Stai dando uno spettacolo terribile, basso livello. Un discorso da sciacqualattughe… Discutere con te non mi fa onore, preferisco chiuderla qua". Le due già avevano litigato qualche mese: Caterina Collovati si era risentita con la Parietti, che aveva contratto il coronavirus ed era risultata positiva dopo un'ospitata a Live – Non è la D'Urso in cui era presente anche la giornalista

