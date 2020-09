Live-Non è la d'Urso, Patrizia De Blanck "è la nipote del Duce Mussolini": spunta una busta nello studio della d'Urso

21 settembre 2020 a

a

a

Patrizia De Blanck è la grande protagonista di questa prima settimana di Grande Fratello Vip, ma si può dire che stia mandando avanti tutto il palinsesto Mediaset di Canale 5. Perché Barbara d’Urso sta cavalcando la sua popolarità alla grande: prima uno “scoop” dai soliti “salottisti” della domenica, secondo cui la contessa non si lava e “lo sa tutta Roma”. Che poi siamo proprio sicuri che la contessa sia tale? Non secondo le rivelazioni del giornalista Giangavino Sulas, intervenuto al Live della d’Urso per incredibili rivelazioni: non solo non esisterebbe alcuna famiglia nobile De Blanck, ma addirittura Patrizia sarebbe la nipote di Benito Mussolini. Sì, proprio il Duce, perché il padre della gieffina era un gerarca fascista e si ipotizza clamorosamente che potesse essere figlio naturale di Mussolini. Chissà cosa dirà la diretta interessata quando scoprirà tutto ciò: come minimo un vaffa è assicurato.

"Il suo segreto? Lo sa tutta Roma". De Blanck, dalla d'Urso arriva l'accusa più "sporca": e ora al GF Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.