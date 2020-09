Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: "Al GF Vip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi che le passo"

29 settembre 2020 a

a

a

"Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo". A parlare è Flavio Briatore, che risponde a tono alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, ora inquilina della casa del Grande Fratello Vip. Le parole della showgirl non hanno lasciato indifferente l'imprenditore piemontese. La Gregoraci, che intanto pare abbia un interesse per un altro concorrente, Pierpaolo Pretelli, ha confessato di aver fatto molte rinunce per stare con Briatore e spesso è stata costretta a seguirlo a causa del suo lavoro. "I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva", questa la risposta di Briatore nell'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiao.

"Alfonso!". Gregoraci furiosa con Signorini: il filmato compromettente con Pretelli che non doveva andare in onda | Video

A lui, inoltre, sembra assurdo che l'ex moglie possa essersi considerata infelice in passato: "Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista...". La Gregoraci ha detto anche che non riusciva ad essere indipendente con l'ex marito. Ma questa affermazione non va giù all'imprenditore, che infatti decide di attaccare: "Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok". Poi arriva la stoccata sull'assegno che le dà ogni mese. Briatore, infatti, propone in maniera provocatoria alla showgirl di rinunciare ai soldi che riceve da lui, se proprio vuole dimostrare di essere autonoma. I due hanno comunque trovato un buon accordo per stare con il figlio Nathan Falco: "Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.