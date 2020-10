Eva Grimaldi su Gabriel Garko: "Mai fatto sesso". Quel pesantissimo "ma": fino a dove si è spinta per lui

06 ottobre 2020 a

Eva Grimaldi ha parlato per la prima volta di Gabriel Garko dopo il coming out avvenuto al Grande Fratello Vip. I due sono stati insieme per tanti anni, ma anche la loro è stata una finzione come quella tra Garko e Adua Del Vesco e tra quest’ultima e Massimiliano Morra. Tutti questi attori erano riconducibili alla casa di produzione Ares e soprattutto ad un metodo copiato da Hollywood e che loro hanno avallato per avere maggior successo nelle rispettive carriere. La Grimaldi ha rotto il silenzio su Garko in un’intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “La nostra storia è stata creata a tavolino 14 anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e l’ho sempre protetto. Lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”. Oggi sia Eva che Gabriel sono dichiaratamente omosessuali: se il coming out di Garko è arrivato solo adesso, quello della Grimaldi risale al 2017 ed è legato comunque ad un reality, più precisamente all’Isola dei Famosi.

