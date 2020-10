Elisabetta Canalis, doppio scatto bollente in lingerie: "Per colpa tua milioni di diottrie perse"

06 ottobre 2020 a

Elisabetta Canalis con la campagna pubblicitaria per una nota marca di intimo è colpevole di milioni di diottrie perse, per utilizzare un’espressione che ha fatto furore tra i suoi fan più appassionati. La showgirl 42enne è come sempre di una bellezza abbacinante: dopo “l’incidente” piuttosto spinto con la lingerie che lasciava fuoriuscire qualcosa proprio lì sotto, stavolta la Canalis ha fatto furore con due diversi completi di intimo. Nel primo scatto indossa un body dalle trasparenze intriganti, mentre nel secondo mutandine e reggiseno che lei indossa con un ché di sexy davvero unico. Ovviamente i complimenti degli ammiratori si sono sprecati: nel giro di 24 ore Elisabetta ha sfondato quota 100mila mi piace su Instagram con una facilità disarmante.

