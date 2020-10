Barbara D'Urso contro Iconize al Live: "Come ti sei permesso?". Surgelati contro la faccia per simulare l'aggressione omofoba

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Iconize, alias Marco, non sarebbe stato vittima di un’aggressione omofoba. Ma avrebbe inscenato tutto per farsi pubblicità sperando di essere invitato in tv. Iconize, secondo Soleil Sorge che ha portato tutto alla ribalta smascherandolo in tv, si sarebbe colpito in volto con dei surgelati per provocarsi l’ematoma. Ma lui, invitato dalla DUrso a chiarire tutto, si è sottratto. Clamorosamente. Ha preferito un orrido silenzio alla verità.

“Aggressione omofoba? Tutta una farsa”. La regia stacca troppo tardi: Dayane Mello rivela lo scandalo, il vip che ne esce malissimo

“Se fosse vero dovrebbe solo vergognarsi. E con noi ha chiuso per davvero”, tuona la d’Urso. “Come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Anche quello che il cazzotto ce l’hanno davvero”, urla la conduttrice che da sempre difende chi è vittima di violenza o bullismo. “Ho letto i messaggi. Non aggiungo altro”, conclude.

