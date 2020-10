Lucia Bramieri, sentenza sul Grande Fratello Vip: "Uscirei a cena solo con uno di loro"

Francesco Fredella 13 ottobre 2020 a

a

a

Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello e nuora di Gino Bramieri, non ha peli sulla lingua. Prima parla del reality di Canale5 e poi della questione Telegatto, che continua a infiammare il gossip. "Franceska Pepe non mi piace proprio. Mi ammoscia", racconta. Lei, che spesso è stata protagonista di scontri di fuoco in televisione, dice la propria opinione sul reality di Canale 5 (in onda due volte ogni settimana, "come la vitamina C", dice Signorini). Insomma, la Bramieri è un fiume in piena. Ma usa parole dolcissime nei confronti della contessa Patrizia De Blanck. "E’ la vera anima della casa. E’ proprio quella che piacerebbe a tutti. Ma uscire a cena con uno di loro. Volete sapere chi? Francesco Oppini. Ma nella testa adesso ho in mente Daniele Pompili (l’ex di Floriana Secondi ndr)”, racconta.



Nuovo amore all’orizzonte oppure un’amicizia speciale? Sentiremo cosa racconterà. Ma la faccenda ancora in piedi è legata al Telegatto, vinto dalla Bramieri. Come finirà? "Ce l’ho ancora io, sono pronta. Angela Baldassini, ultima compagna di Bramieri, vuole questo Telegatto. Ma non si è fatta più viva. E’ una cosa pubblica, ovviamente. Dovrebbe essere pubblica anche la chiusura. Vorrei un incontro con lei dalla D’Urso. Ci mettiamo una pietra sopra e un bel caffè", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.