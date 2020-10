Fabrizio Corona positivo al coronavirus, è caccia ai contatti: "Lo comunico a giornalisti e persone del Tribunale"

16 ottobre 2020 a

Fabrizio Corona è positivo al Covid. A darne notizia è lui stesso sul suo profilo Instagram: "Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus". L'ex re dei paparazzi ha detto di aver avuto la febbre alta a 39 per tre giorni. "Stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola - ha continuato -. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne". Qualche giorno fa, infatti, Corona era stato in Tribunale a Milano per un'udienza relativa alla sua detenzione domiciliare, insieme ai suoi avvocati, e aveva rilasciato diverse dichiarazioni ai cronisti giudiziari.

