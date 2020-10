Ireland Basinger Baldwin, slip trasparenti in pizzo rosso e topless di fatto: le due foto da censura della figlia 24enne di Kim Basinger

17 ottobre 2020 a

a

a

Mamma mia. Questa volta Ireland Basinger Baldwin esagera davvero. Si tratta della figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, biondissima, provocante e bellissima. Si tratta nello specifico dell'ultimo post su Instagram, una sfida a tutto tondo alla censura, un trionfo di piccantissima sessualità. Eccola nella sua cucina. Come è vestita? Presto detto: reggiseno striminzito e slip entrambi in pizzo rosso, con trasparenze davvero molto ardite. Un siparietto che ricorda la madre in Nove settimane e mezzo. Già, di margini all'immaginazione quasi non ne vengono lasciati. A rendere ancor più accattivante la foto i molti tatuaggi di Ireland Baldwin. La figlia di Kim Basinger, 24 anni, fa la modella da quando ha 7 anni e, in passato, ha sofferto di disturbi alimentari.

"Si è aperta la porta del bagno". Disastro in regia al GF Vip: nudo integrale frontale di Dayane Mello, tutto in onda e in diretta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.