Grande Fratello Vip, "Elisabetta Gregoraci? Chi è il suo uomo, c'è anche la foto": smascherata da una "amica" dalla Panicucci

20 ottobre 2020 a

a

a

"Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano Coletti", a rivelarlo a Mattino 5 è un'amica della showgirl, Arianna David. "Elisabetta non è sola fuori, da quello che io so ha una persona a Monte Carlo, è Stefano Coletti, è un ragazzo giovane, ha 32 anni, biondo con gli occhi azzurri". Una rivelazione che smonterebbe il rapporto speciale che la ex di Flavio Briatore ha instaurato all'interno della casa del GfVip con un altro concorrente, Pierpaolo Pretelli. Federica Panicucci non si è voluta sbilanciare sull'argomento: "Sembrerebbe dunque che Elisabetta fuori sia fidanzata". Dopo però ci pensa il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, a confermare il nome del presunto partner della Gregoraci: "Io li ho fotografati questa estate!".

"Se mi sono innamorato?". Pretelli, crisi di pianto al GF Vip: Gregoraci lo umilia, scena terrificante in diretta | Video

Ma chi è Stefano Coletti? Come riporta Leggo, si tratta di un pilota originario di Monaco, che vive da tantissimi anni a Monte Carlo. Nel 2006 è entrato a far parte della scuderia della Renault per poi passare alla Formula 3. Stefano ed Elisabetta si seguono sui social e sembrerebbe che la loro relazione sia iniziata questa estate. Tra l'altro, il soprannome con cui l'uomo firma gli aerei dedicati alla showgirl è Rio. Alfonso Signorini ha provato, durante l'ultima puntata del Grande Fratello, a smascherare la concorrente. I telespettatori da casa, infatti, hanno notato che la Gregoraci si dà dei colpetti sul petto all'altezza del cuore ogni volta che si parla della sua relazione con Pretelli all'interno della casa. E tutti hanno immaginato si trattasse di un segnale da inviare a qualcuno che la sta aspettando fuori. Quando il conduttore glielo ha riferito, però, la showgirl ha cercato di deviare il discorso, parlando di un gesto dedicato agli amici che ha a Monte Carlo. E tra questi c'è anche un certo Stefano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.