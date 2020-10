Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, al GF Vip rivelazioni scottanti sulle corna: "Perché ci siamo lasciati"

22 ottobre 2020 a

Rivelazioni pesanti al Grande Fratello Vip da parte di Maria Teresa Ruta sul suo ex marito Amedeo Goria. Già tirato in ballo dalla figlia Guenda (anche lei nella casa di Cinecittà), il giornalista Rai è stato criticato per le sue scappatelle che a detta della ex moglie hanno portato alla rottura dolorosa del loro rapporto. "Siamo stati insieme quattordici anni - ha spiegato Maria Teresa a Dayane Mello -, ma se non mi avesse tradita staremo ancora insieme. Purtroppo era sempre fuori per lavoro".



"Io ho perdonato tante volte perché non volevo capire - ha ammesso ancora la Ruta -. Ero molto innamorata, mi faceva molta tenerezza, era un uomo molto insicuro e l'ho corteggiato io per prima". "Caspita, avete salvaguardato i bambini anche", si è complimentato Pierpaolo Pretelli. Ora, nonostante i dolori, la Ruta e Goria sono rimasti amici. A giudicare però dagli scontri tra Amedeo e la figlia Guenda, non tutto fila liscio. "Mia figlia mi fa soffrire - si è sfogato il giornalista con la stampa -. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio".

