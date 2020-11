Elisabetta Canalis, terremoto acquatico: a novembre in bikini questa "cosina", vietato ai minori

05 novembre 2020 a

L’ironia di Elisabetta Canalis colpisce ancora, e non solo quella. La 42enne dalla sua casa in California ha pubblicato su Instagram due scatti che fanno il confronto tra quando la didattica online è in corso e quando invece è finita. Nella prima foto la Canalis sfoggia tutta la sua bellezza e sensualità in piscina, ammaliando come sempre i fan che l’hanno sommersa con decine di migliaia di “mi piace”. Nel secondo scatto però la rilassatezza di Elisabetta va a farsi benedire quando arrivano i figli piccoli, che scatenano tutta una serie di schizzi d’acqua. In molti però si sono fermati alla prima foto, in cui la Canalis proprio con la naturalezza di chi ha fatto la modella per anni è a dir poco irresistibile in bikini.

