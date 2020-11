Morgan, l'accusa di Jessica Mazzoli: "L'ho fatto solo per mia figlia, che foto gli ho mandato per soldi", il ricatto

09 novembre 2020 a

“Sono stata costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”. Così Jessica Mazzoli ha accusato pesantemente il controverso artista, che è suo ex nonché padre di sua figlia. L’ex gieffina olbiese si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Da quando mi sono rifatta il seno a gennaio lui mi chiede di mandargli foto del seno. Già in passato mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi”. Poi la Mazzoli ha spiegato perché ha ceduto al presunto ricatto: “Era un ricatto sottile, se non lo assecondavo avrei dovuto rincorrerlo per avere un bonifico. Mi criticheranno, lo so, ma l’ho fatto solo per mia figlia”. Ovviamente l’ex gieffina non vuole più saperne di Morgan: “Chiederò l’affidamento di Lara, la situazione è insostenibile. Serve la sua firma per qualsiasi cosa riguardi la bimba, voglio uscire da questo meccanismo umiliante”.

La ex di Morgan sbotta: "Ora basta, superato ogni limite"

