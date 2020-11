Jessica Mazzoli, la ex di Morgan sbotta: "Ora basta, superato ogni limite"

Francesco Fredella 06 novembre 2020 a

Jessica Mazzoli, la ex di Morgan, volta pagina. Nonostante in queste ore sia stata pubblicata una sua intervista su Nuovo (durissima nei confronti dell’ex dei Bluvertigo), la Mazzoli è pronta a spopolare con un nuovo brano. Il titolo è Fake Love, realizzato con il rapper Diablo Baby. Il suo vero nome è Manuel, ma nei social tutti lo chiamano Diablo Baby. Il sodalizio artistico con la ex di Morgan è una vera sorpresa: un fulmine a ciel sereno. E la Mazzoli dimostra di aver grandi doti con questo brano, che potrebbe prestissimo spopolare.

Ed è proprio con questa canzone che la Mazzoli riparte. Basta gossip. Basta spifferate e indiscrezioni. Ora strizza l’occhio alla musica cavalcando l’onda di un nuovo successo. Intanto, sulle colonne di Nuovo torna a tuonare contro Morgan. “Superato ogni limite”, dice. Stando a quanto si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il cantante chiederebbe foto abbastanza insolite e singolare alla Mazzoli (con la quale ha avuto una storia d’amore). “Il mio ex mi chiede in continuazione foto del mio seno, altrimenti non mi manda i soldi per il mantenimento di nostra figlia Lara. Ha superato ogni limite”, dichiara a Nuovo. Ora Jessica vuole l’affidamento esclusiva di Lara, la figlia nata dalla storia con Morgan.

