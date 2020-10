Morgan, Diablo Baby fidanzato della sua ex Jessica Mazzoli accusa: "Messaggi sconci e richieste inappropriate"

22 ottobre 2020 a

Nuove imbarazzanti accuse per Morgan. A lanciarle è Diablo Baby, fidanzato della ex del cantautore monzese, Jessica Mazzoli. "Ora mi sono proprio inc***o - spiega il giovane su Instagram -. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m***a, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito?". Conosciutisi a X Factor nel 2010, quando Morgan era giurato e Jessica giovanissima concorrente, i due hanno avuto una figlia, Lara, che oggi ha 8 anni. Dopo la rottura, una lunga battaglia legale e mediatica con la Mazzoli che accusa l'ex di aver dimenticato la figlia a livello economico.

