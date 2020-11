Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck faccia a faccia col marito di Stefania Orlando: "Str***a? Non...". Imbarazzo

Francesco Fredella 14 novembre 2020 a

La contessa Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando. Una settimana da incubo per le due concorrenti. Se ne dicono di tutti i colori, senza riuscire a trovare un punto di accordo.

Nella casa arriva Simone, marito della Orlando, che incontra la De Blanck. "Mi sta sempre alle calcagne. Non mi sta sulle pal***e: credimi, Simone”" urla la contessa. Si giustifica. La contessa spiega i suoi modi di fare. Poi incontra la Orlando che piange non appena viene a sapere di suo marito. "Fatemelo vedere vi prego", piange Stefania. Ma il GF Vip dice no. "L’hai già visto un mese fa", dice Alfonso Signorini.

