Maria Monsè e Amedeo Goria, il marito sbotta: "Il bacio in ascensore? Eravamo amici, lui me l'ha nascosto per anni"

Tra Amedeo Goria e Maria Monsé c’è stato un flirt. Rewind: 1998, durante le riprese del film Annarè con Gigi D’Alessio, Maria e Amedeo recitavano insieme e nell’ascensore di un albergo lui ci ha provato. Ci sarebbe stato un bacio. Nulla di più. Ma ora Salvatore Paravia, imprenditore e marito di Maria, rompe il silenzio: "Ho litigato con Amedeo, eravamo amici e mi ha nascosto per anni che ci aveva provato con Maria".

Il racconto di Salvatore è una vera bomba. Lui continua e dice: "Cindy, Cindy", lui la chiamava così. Le ha scritto un biglietto che deve ancora spiegarmi. Il messaggio era: Buona vita per sempre. Non ho paura, il fatto che un uomo ci possa provare con mia moglie è una cosa che capita spesso. Ma sono sicuro di lei”, sono sicuro di noi, racconta Salvatore a RTL102.5 News. “L’ho saputo all’improvviso: casualmente ascoltando la vostra intervista. Poi Maria mi ha svelato tutto quando sono tornato a casa”, conclude Paravia (imprenditore 44 enne, noto col nome di “re degli ascensori” perché per anni ha gestito aziende di elevatori).

