Lucia Bramieri pizzicata proprio con... lui: "Non posso nascondere questo segreto", ecco il suo uomo

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

a

a

La foto è esclusiva. Lucia Bramieri bacia un uomo misterioso. Sembra brizzolato, ma il volto è oscurato. E adesso parte il gioco dell’ “indovina chi”, famoso negli anni Novanta. Mai passato di moda quando arrivano spifferate su presunti flirt. Adesso, però, bisogna mettere insieme tutte le informazioni per capire chi si nasconde dietro l’identità misterioso di uomo che Lucia Bramieri sta frequentando. La vedova di Cesare Bramieri, figlio del grande e indimenticabile Gino Bramieri, sta flirtando con un imprenditore. Ne parla per la prima volta in diretta su RTL102.5 News e Libero, subito dopo, viene in possesso in esclusiva della foto che testimonia questo feeling. C’è un bacio appassionato. Di chi si tratta? Un mistero, per adesso. Che la Bramieri potrebbe presto svelare.



“Non posso nascondervi questo segreto. Si tratta di un imprenditore. Ha l’età che avrebbe avuto Cesare, mio marito (scomparso anni fa ndr). E’ un uomo colto. Più grande di me. Sa cucinare anche bene e lo conosco da tanti anni, ma ora ci siamo riavvicinati. Stiamo cercando di approfondirla. Non abita a Milano. Ogni tanto passa da me, un po’ di coccole - con la mascherina - e passiamo serate indimenticabili”, svela Lucia. Non si tratta, dalle prime indiscrezioni raccolte, di un uomo conosciuto nel mondo della televisione. “E’ lontano dai riflettori. Non capirete mai di chi si tratta - continua la Bramieri - E’ una persona molto riservata. Molto discreto. Mi lascia fare le mie cose, non vuole apparire. Mi piace parlare di lui perché mi ha fatto tornare il sorriso”.

"Me l'ha nascosto per anni". Goria e Maria Monsè in ascensore, l'affare si ingrossa. Solo un bacio? Il marito sbotta

Poi il colpo di scena: “L’ho amato subito dopo la morte di mio marito. Poi ci siamo allontanati e ora siamo i nuovo vicini. Con lui, ve lo ripeto, posso stare con il tacco a spillo o in pigiama”. Lucia, alla fine, conclude con una bomba: “Si chiama Angelo e vorrei sposarlo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.