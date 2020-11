Amedeo Goria, la pesantissima accusa della madre di Michela Morellato: "Lei 18 anni, lui 51. Com'era ridotta dopo quella notte"

18 novembre 2020 a

Da tempo, sul "banco degli imputati" ci è finito Amedeo Goria, al centro di numerosi gossip e rivelazioni piccanti. Uno di questi casi riguarda Michela Morellato, che nel 2005 raccontò gli incontri col giornalista a Le Iene. Per inciso denunciò anche Goria: il caso fu archiviato dopo una transazione economica come la trama di un raggiro. E in questi giorni, Goria, ha sostenuto di essere stato in quel caso una vittima. Posizione a cui ha replicato la stessa Morellato prima e ora anche la sua famiglia.

La madre Patrizia, infatti, in un'intervista a Oggi, in edicola da giovedì 19 novembre, è passata all'attacco: "Qualche giorno dopo quella serata passata con Goria si è sfogata e ci ha raccontato tutto: lei aveva 18 anni, lui 51. Era spaventata, temeva che, se avesse denunciato quanto successo, le porte di una carriera in tv, a cui teneva tantissimo, si sarebbero chiuse. E questo è accaduto", ricorda. E ancora: "Stava male fisicamente, perse dieci chili e per dormire il medico le prescrisse delle gocce". La madre della Morellato rincara: "Goria poteva dire solo “è una faccenda chiusa”, non aggiungere altro. Invece ha preferito riaprire ferite dolorose, e dopo tanti anni di nuovo ha fatto passare mia figlia per una poco di buono, una millantatrice che a 18 anni voleva fare il colpo grosso", ha concluso picchiando durissimo.

