Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Balotelli. La regia la intercetta: "Enock, taci, sei finito. Quando ti ho salvato su quella cosa"

21 novembre 2020 a

a

a

Nervi tesissimi tra Dayane Mello ed Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. Dopo le nomination del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, i due concorrenti "si confrontano" sulle scelte, con la modella brasiliana che accusa il fratello di Mario Balotelli di averla tradita nominandola. E ai telespettatori non sfugge un messaggio cifrato intercettato dalle telecamere mentre gli altri coinquilini parlano tranquilli intorno al grande tavolo.

"Mi vuole poi dice basta basta mi fai male". Balotelli al GF Vip, ma siamo impazziti? La frase che gela Dayane Mello in diretta

"Tu per me sei finito. Quando tu stavi di m***a e ti ho salvato, non voglio dire nient'altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa. Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando, taci!". Il riferimento, secondo molti telespettatori, è alla sera in cui Balotelli, ex di Dayane, ospite della casa la umiliò con una frase volgarissima ("Mi vuole dentro, poi dice mi fa male") senza che Enock abbia mai condannato quelle parole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.