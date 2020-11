Paolo Brosio tradito da Maria Laura De Vitis? Parla Granese: "Ci stiamo ancora sentendo". La peggiore delle pugnalate

23 novembre 2020 a

Brutte notizie per Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. "Si stancherà di lui", assicura Diego Granese, imprenditore lombardo che avrebbe avuto un flirt con la ragazza mentre il giornalista era nella casa del Grande Fratello Vip. Tira aria di tradimento, anche se Maria Laura smentisce con forza. Intervistato da Fanpage, Granese però rincara la dose: "Da quando Brosio è uscito non sono più riuscito a vederla, ma prima o poi si stancherà di lui. Non so come andrà avanti, però ci stiamo sentendo". E il loro rapporto sembra tutto tranne che una semplice amicizia.

"L’ho conosciuta a due cene - spiega Granese - e quando l’ho riaccompagnata a casa ci siamo baciati in macchina". In quel momento i due sono stati paparazzati e da lì è iniziato il "Calvario sentimentale" di Brosio. "Sono passato per quello che si è inventato tutto", ammette l'imprenditore, che invece giura sul rapporto con Maria Laura. "Non è un rapporto distaccato". Prossimi capitoli in vista.

