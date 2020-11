Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: "Sotto alle lenzuola? Come prima". Una rivelazione privatissima

26 novembre 2020 a

"Una compagna quasi perfetta", così Al Bano Carrisi definisce Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco e l'ex giornalista sono di nuovo insieme da circa un anno. A quasi 20 anni dal loro primo incontro, c'è ancora sintonia tra i due, che adesso stanno affrontando uniti il momento critico dovuto all'emergenza sanitaria. Al Bano e la Lecciso hanno già trascorso insieme il primo lockdown nella tenuta di Cellino San Marco. Alla vigilia di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici su Rai1 con Al Bano a fare il giudice, il cantante si è raccontato in un'intervista al settimanale Confidenze. E tra le sue risposte non sono mancate belle parole indirizzate alla sua compagna: "La dote più bella di Loredana? L’intelligenza, la sensibilità e il senso pratico. È una compagna quasi perfetta". Poi ridendo ha aggiunto: "Come io sono il compagno quasi perfetto per lei".

La loro storia però non finirà con un matrimonio. Al Bano ha sempre sostenuto che non c’è bisogno di convolare a nozze per amarsi ogni giorno e mettere su famiglia. Inoltre, entrambi hanno già delle esperienze matrimoniali alle spalle: il cantante è stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, mentre la Lecciso è stata legata per tre anni all'imprenditore Fabio Cazzato. A tal proposito, il cantante ha spiegato: "È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato o se sei il compagno di vita ideale, a stabilirlo deve essere invece la 'carta mentale'. Che è la cosa più importante". Tra i due però c'è anche tanta passione. Come Loredana Lecciso ha confidato alla rivista Nuovo, nulla è cambiato con Albano sotto le lenzuola: "Viviamo come prima la nostra intimità".

