Grande Fratello Vip, "mai con ragazzi etero fidanzati". Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, la frase rivelatrice

Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E Tommaso Zorzi va in crisi. Lunedì sera i concorrenti firmeranno un nuovo contratto per rimanere nella casa. Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Oppini potrebbero mollare. E Zorzi piomba nella solitudine. Ci pensa Cristiano Malgioglio a chiarire tutto al gieffino: "Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati", dice.

"Devi pensare anche alla sua salute (quella di Francesco, ndr), sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri - continua Malgy -. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta. La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti”. Un momento difficilissimo per i vipponi: molti sono intenzionati a mollare. Ma ci saranno nuovi ingressi.

