Uomini e donne, "l'avete riconosciuta?". Brunilde Habibi, la dama già vista in tv: sei anni fa...

04 dicembre 2020 a

a

a

Grossa sorpresa a Uomini e donne. La bella Brunilde Habibi, 33 anni, è la dama che sta conoscendo Armando ma chi tra gli spettatori ha occhio e memoria lunghi avrà notato che il suo volto non è nuovo in tv. Di più, proprio al dating show di Canale 5. La corteggiatrice di origini greco-albanesi, infatti, partecipò al Trono classico, 6 anni fa. Nel 2014 approdò brevemente alla corte di Maria De Filippi, per conoscere Jonas Berami e Andrea Cerioli.

"Deve tacere, non mi è mai piaciuta". Per Gemma Galgani si mette male: a sorpresa, chi la brutalizza

Avventura finita presto, perché la stessa Brunilde ha riconosciuto che quel contesto non le apparteneva. Ora però è più matura, e tutto è cambiato. "Mi sentivo quasi fuori luogo", ha confessato a Uomini e donne Magazine, oggi invece col cavaliere napoletano c'è già feeling: "Fa il duro solo per nascondere un cuore tenero".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.