Live, Barbara D'Urso tira fuori il telefonino in diretta: cosa c'è sopra, il dettaglio che scatena il delirio

"Cover stellare", "Barbara una vera Queen": su Twitter i follower di Barbara D'Urso commentano il momento in cui Carmelita legge un ultim’ora dal suo cellulare. Cover glitter per la regina di Cologno monzese, che è sempre molto attiva sui social. Il particolare non sfugge durante la diretta di Live Non è la D'Urso. Ed è l’ennesimo successo in Rete, dove volano i contatti.

Durante la puntata, spazio per l'attualità, la politica (con le interviste a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini del Pd), alla cronaca (ampio approfondimento sul caso di Alberto Genovese, in studio la modella Kristina) e ovviamente al Grande Fratello Vip, con l'ormai consueto "angolo Brosio" riservato ai problemi di cuore del giornalista.

