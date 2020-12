Sonia Bruganelli, il passato sconosciuto di Lady Bonolis: giovanissima e bellissima, dove l'avevate già vista

14 dicembre 2020 a

L'insospettabile passato di Sonia Bruganelli. La bella moglie di Paolo Bonolis è imprenditrice di successo nonché star di Instagram, che tra foto private e di famiglia ed esibizione in libertà delle istantanee di "vita dorata" (in vacanza e non) gioca sempre sul filo della provocazione. Una strategia vincente, dal punto dell'immagine, tanto che ormai Sonia vive di luce propria e anzi sui social è semmai Paolo, amatissimo dai telespettatori, a finire spesso (anche per scelta propria) un po' nell'ombra. Il paradosso è che del passato della Bruganelli si sa poco.



Prima di buttarsi negli affari in proprio nel mondo della moda o ai casting per Avanti un altro e Ciao Darwin, la 46enne romana ha tentato giovanissima di trovare una propria strada nel mondo dello spettacolo. Erano gli anni 90 e nel pieno dell'epoca dei fotoromanzi la Bruganelli non si tirò indietro: bionda, occhi azzurri, bellissima. Oggi come allora.

