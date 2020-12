Amici, Arisa ha ritrovato l'amore. Il suo nuovo uomo? Nome clamoroso, dietro le quinte

18 dicembre 2020 a

Arisa ritrova l’amore accanto al suo manager personale, Andrea Di Carlo. La notizia è stata ufficializzata proprio da lui, che ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram: una foto in cui i due si baciano. Oltre ad essere il manager di Arisa, Di Carlo è un agente di volti di spettacolo e autore televisivo. Durante la sua carriera ha lavorato anche nella parte autoriale di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. È molto probabile che Arisa e Andrea si siano conosciuti per ragioni professionali. Già in precedenza Rudy Zerbi, professore nella scuola di Amici proprio come Arisa, aveva annunciato che la cantante avesse trovato finalmente l’amore. Anche se poi l’artista aveva trovato il modo di sviare: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire cose mie”.

