Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti "cucina in baby doll". Un terremoto nella casa

Giulia Sorrentino 19 dicembre 2020 a

a

a

Ieri sera è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti, nota al pubblico per essere un sex symbol nonché un’attrice, presentatrice e modella. Corpo mozzafiato ma non solo. Si nasconde ben altro dietro quel viso intrigante e quella R moscia che piace ai più. Interviene la sua amica Justine Mattera, famosa showgirl e nota influencer, che la definisce "una comica sexy" e aggiunge: "Può sembrare a prima vista superficiale perché è bellissima, firmata, ingioiellata ma nel suo caso le apparenze ingannano. È una bomba sexy comica dal cuore d'oro. È una di noi. È stato evidente pure quando si è definita caso umano. Ha una comicità che non ci si aspetta da una bella che cucina in baby-doll. Ve la immaginate ai fornelli a fare gli arancini?".



"Un altro bacio con te". Signorini e Malgioglio, colpo di scena piccante al GF Vip: imbarazzo in studio

Chissà Cecilia come si destreggerà nella casa del GF. Per quanto riguarda l’ingresso di venerdì sera Justine non le manda a dire "è stata brava a prenderla con ironia, anche se io mi sono offesa per lei, ma ho riso tanto quando hanno detto che sembrava la Yespica invecchiata male. Lei è stata elegante e intelligente. Poi l'ho vista subito a suo agio, è già amata, ma cosa c'è da non amare in Cecilia? Lei è una di noi, ed è questo il suo bello. P.s. I gioielli sono veri, parola di Justine".



Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.