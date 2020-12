Grande Fratello Vip, Dayane Mello squalificata? "Ma guardati bene", la frase disastrosa intercettata

31 dicembre 2020 a

L'ossessione di Dayane Mello per la forma fisica potrebbe costargli la squalifica al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, molto contestata nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo aver criticato con poco tatto l'amica (ex?) Adua Del Vesco perché sorpresa a mangiare uova e bacon alle 3 di notte (la Del Vesco aveva confessato problemi di bulimia), è al centro delle polemiche per alcune frasi rivolte all'attore Mario Ermito, tra gli ultimi concorrenti entrati in gara. "Mario te l'ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione". Parole amichevoli, forse, che però i telespettatori sui social hanno additato a perfetto esempio di body shaming. Un'accusa grave che ha fatto chiedere a molti la sua eliminazione dal reality.

