Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Samantha De Grenet: "Sono poco simpatica, isolata". Sempre più sola

“Mi sono sentita isolata”: la confessione arriva da Samantha De Grenet dopo il periodo trascorso nel cucurio del Grande Fratello Vip. La settimana scorsa, infatti, i concorrenti del reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 sono stati divisi in due squadre per preparare canti e balli diversi in occasione del party di Capodanno: i vip che hanno perso la sfida si sono trasferiti in un’altra area della casa, la rivisitazione del classico tugurio. E l’esperienza sembra non essere stata positiva per la De Grenet. Dopo essersi ricongiunta agli altri inquilini, infatti, la showgirl ha manifestato le sue perplessità, pur ammettendo una certa disponibilità da parte dei “compagni di sventura” nel cucurio. “Non è che mi annoio, per me oltre ad essere un’esperienza è anche lavoro. Loro sono stati uno più carino dell’altro, però vedevi Pierpaolo e Giulia, Maria Teresa Ruta adorata da Mario e Rosalinda”, ha rivelato Samatha durante una chiacchierata con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Cecilia Capriotti. E la confessione è andata avanti: “Risulto anche poco simpatica. Io rido se mi fai ridere”.

