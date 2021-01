Grande Fratello Vip, "se avessi detto quella cosa". Samantha De Grenet piange: il tumore e la battutaccia di Antonella Elia

05 gennaio 2021 a

La battutaccia di Antonella Elia ha turbato Samantha De Grenet. Dopo la maxi-rissa in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra la concorrente e l'opinionista, spedita per pochi minuti da Alfonso Signorini nella casa per "agitare le acque", Samantha si sfoga con gli altri coinquilini. La frase fuori luogo della Elia è quella sul fisico della De Grenet: "Stai cedendo al peso dell’età, sei un po’ ingrassata ultimamente, dovresti fare un po’ di palestra. Ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo". Se fosse stata concorrente, la Elia probabilmente rischierebbe ora una squalifica per body shaming. Ma il punto è un altro: il riferimento alla salute della De Grenet.



"Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande - si è sfogata in lacrime con Stefania Orlando, dopo la puntata serale -. Se avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché". "Quella cosa" è il tumore al seno che la De Grenet ha scoperto nel 2018 e di cui ha parlato a inizio 2020 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. "A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda".

