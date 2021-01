Camilla Giorgi, lingerie e autoreggenti: seduzioni in bianco e foto da urlo, mai vista così

05 gennaio 2021 a

a

a

Una tripletta di foto pazzesche, seduzione alle stelle. Una meraviglia, Camilla Giorgi, la meravigliosa tennista marchigiana che negli ultimi giorni - l'ultimo scatto 20 ore fa - ha pubblicato le foto che potete vedere qui sotto. Immagini per "salutare" il 2020 e augurarsi il meglio per il futuro. "Non sono gli anni della vita che contano, ma la vita nei tuoi anni", scrive l'atleta. 29 anni. E dunque largo alle immagini in cui si mostra in lingerie bianca, corpetto di pizzo e collant autoreggenti altrettanto bianchi. Il tutto mentre sta su un lettone bianco. Immagini davvero ad altissimo tasso erotico. E, come detto, una Camilla Giorgi così non si era mai vista. Game, set, match.

