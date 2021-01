Chiara Ferragni e la "serpe in seno". Questa foto? Il dettaglio esplosivo sul décolleté

06 gennaio 2021 a

La rubrica “look da vip” di Tgcom24 ha indugiato su un dettaglio che riguarda Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale è in dolce attesa del secondo figlio e negli ultimi tempi ha inondato il suo profilo Instagram di scatti super sexy in cui mostra orgogliosa le sue forme, da tutte le angolature: lei ha spiegato che lo fa perché si sente sicura di se stessa e anche per lanciare un messaggio di body positivity a tutte le donne. Proprio grazie ai tanti scatti seno al vento pubblicati dalla Ferragni, in molti hanno notato che ultimamente non si priva mai della collana Bulgari appartenente all’iconica collezione Serpenti: si tratta appunto di un grosso ciondolo con la testa di un serpente. Un pezzo che non passa inosservato, anche per via del costo: oltre 15mila euro.

