Chiara Ferragni, il sogno a luci rosse: roba molto spinta, Fedez pubblica questo filmato

02 gennaio 2021 a

a

a

Chiara Ferragni fa sogni proibiti? Stando al marito Fedez, sarebbe proprio così. Pochi minuti fa il rapper milanese ha condiviso sulle storie di Instagram un video esilarante sull’imprenditrice digitale. Nel filmato, la fashion blogger è seduta al tavolo appena sveglia. “È il momento in cui mi racconti tutti i tuoi sogni...”, la incalza il cantante. Lei annuisce e risponde: “Non si possono dire pubblicamente”. E immediata è la punzecchiatura del marito: “Allora sono po***”. “No, sono strani”, la replica della Ferragni. Ma Fedez ormai è convinto della sua teoria e insiste. La normalità di casa Ferragnez viene apprezzata ancora una volta dai fan della coppia e in pochissimo tempo il video fa il giro del web.

