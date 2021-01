Antonio Zequila cacciato di casa dalla mamma, dove l'hanno avvistato il giorno dopo

Francesco Fredella 07 gennaio 2021 a

a

a

Ipse dixit: “Antò, fuori casa”. E dopo le frasi della signora Carmela, una donna elegantissima e davvero molto simpatica, Antonio Zequila sta cercando casa. Sua madre ha detto basta ed ha cambiato la serratura. Infatti, proprio stamattina, una nostra fonte segreta ci ha raccontato di averlo avvistato in un’ agenzia immobiliare di Roma sud. “Sta cercando casa per davvero”, ci ha detto la nostra talpa. Quando proviamo a fare la prova del nove (con una semplice chiamata a Zequila), infatti veniamo a sapere che è alla ricerca di un appartamentino a pochi chilometri da sua sua madre. “La amo, come sapete, perché i genitori dobbiamo goderceli sempre. E io, adesso, andrò a vivere da solo. Ma vicino a lei”, rimarca. Si vocifera, tra l’altro, di un grande progetto lavorativo nel cassetto per Zequila. Che dovrebbe brindare ad un 2021 spumeggiante. “Anche l’amore va a gonfie vele”, ci raccontano.

"Solo con lui". Zequila al GF Vip? Ad una condizione: il seguito della tele-rissa con Pappalardo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.