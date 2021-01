Antonio Zequila sbattuto fuori casa: "Serratura cambiata"

Francesco Fredella 06 gennaio 2021 a

Dopo tanti anni insieme adesso Antonio Zequila deve cambiare vita e dire bye bye a mamma Carmela. “Ha cambiato la serratura di casa”,racconta a Libero in esclusiva. “Vuole che metta su famiglia. Ho 57 anni, forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più”, continua Zequila. ”Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”. Antonio, che ha recitato con Franco Zeffirelli, dice di aver fatto i procedimento opposto nella sua vita. “Sono andato via a 18 anni per cercare fortuna come attore poi quando i miei genitori sono venuti a Roma io mi sono trasferito da loro per godermi un po’ la famiglia”, svela l’ex gieffino vip (che ha regalato picchi di share pazzeschi al programma di Alfonso Signorini).

Dopo la confessione di Zequila abbiamo chiamato mamma Carmela. Che è abbastanza sicura: “Deve farsi una vita. Deve trovare una moglie”. E, così, sembra che nella vita di Zequila - molto presto - potrebbe arrivare una delle novità più attese degli ultimi anni: il matrimonio. Incrociamo le dita.

