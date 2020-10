Antonio Zequila al Grande Fratello Vip, ad una condizione: "Con Adriano Pappalardo", il seguito della tele-rissa?

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

Antonio Zequila docet. E al Grande Fratello Vip se arrivasse lui, ipotesi da non accantonare, sarebbe un vero fulmine a ciel sereno. Zequila, intanto, in collegamento con RTL1025 News sgancia la bomba: “Tornerei al Grande Fratello Vip con Adriano Pappalardo. Sarebbe una bella edizione. E poi sarebbe bello se ci fossero anche Otelma e Giucas Casella”. Nessuno dimentica la mega lite tra Pappalardo e Zequila su Rai1, a Domenica In. Una scena furiosa che fece scalpore aprendo la strada a quelle che oggi vengo io chiamate “tele risse”. Insomma, Zequila sembra pronto ad un ritorno nella casa dopo la puntata di lunedì: la sua visita mordi e fuggi ha fatto salire al massimo gli ascolti. Sono pronti undici nuovi concorrenti nella casa: da Bettarini s Giulia Salemi. Ma se tra questi ci fosse anche Zequila sarebbe un vero elettroshock per gli ascolti del Gf vip. E Signorini lo sa bene. Sembra che Antonio, con un passato da attore con Zeffirelli, abbina già preparato i bagagli.

