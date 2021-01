Grande Fratello Vip, "faccio come dici ma ho paura": complotto contro Stefania Orlando, la frase-vergogna intercettata dalla regia

11 gennaio 2021 a

Un complotto conto Stefania Orlando al Grande Fratello Vip? Un colloquio tra Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti "intercettato" dalla regia del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini rivela come nel serale di lunedì potrebbe andare in scena la resa dei conti tra la showgirl romano e l'influencer milanese, ormai suo ex amico. Capriotti e Zorzi si erano confidati che da giorni la Orlando cercasse un pretesto per litigare, sospettando che fosse tutto un modo per ottenere visibilità nella casa.

Nel locale lavanderia, Zorzi dice alla Capriotti di non parlarne durante la giornata, perché il bubbone esploderà durante la diretta con Signorini. "Io faccio comunque quello che dici tu... Io però ho paura", rivela la bella Cecilia. E Tommaso la rassicura: "Non dire niente, ma tu non hai detto niente di grave. È una cosa che ha detto qua dentro, saprà quello che ha detto no?". Come dire, quando il gioco si fa duro... Scintille in arrivo.

"Questa settimana lo facciamo?". Stefania Orlando, la frase rubata che può farla fuori: scandalo al Grande Fratello Vip

